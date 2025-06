Vēlēšanu zīmes ar jau aizkrāsotiem ovāliem? "Guļošos nesit, taču..." Rīgas domes deputāts atklāj, kādas problēmas jau sākumā piedzīvotas

Uzņemoties atbildību par notikušo, dažas dienas vēlāk par atkāpšanos no amata paziņoja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) un CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, turpretim VDAA direktors Jorens Liopa ar nu jau aizgājušās ministres lēmumu ir atstādināts no amata, taču par aiziešanu no tā pavisam viņš nav paziņojis.