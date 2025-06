Vai izdosies panākt pārējos? "Latvijas pasts" liek lielas cerības uz pakomātu attīstīšanu

Šis ir tas gadījums, kad vainīgo diezgan viegli atrast - tā laika LP menedžments, kas vienkārši palaida garām īsto brīdi pakomātu biznesa attīstībai. Beāte Krauze - Čebotare tolaik vadīja "Omniva" Latvijas nodaļu, bet vēlāk, 2024. gadā, uz nepilnu gadu kļuva par LP valdes priekšsēdētāju, tādēļ viņa var salīdzināt abus uzņēmumus un izvērtēt, kādēļ "Omniva" izdevās apsteigt LP: ""Omniva" bija pareizie cilvēki pareizajā vietā, kuri nebaidījās pieņemt drosmīgus lēmumus. "Latvijas pastam" tādu cilvēku ir pietrūcis, jo daudzas lietas ir nokavētas. Kaut kad pirmsākumos, cik zinu, bija doma visu triju Baltijas valstu pastiem veidot kopīgu sūtījumu tīklu, kas darbotos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, taču latviešu un lietuvieši no iespējamā kopprojekta nolēca nost, bet igauņi tad pateica - labi, taisīsim vieni paši! No mūsu puses bija vainīgs ambīciju trūkums. Tagad nokavēto atgūt ir ļoti grūti, es pats teiktu, ka neiespējami - jo tad tev ir jābūt ar kaut ko labākam par konkurentiem. Man pašai visvairāk sāp, ka latvieši skaļi bļauj par to, ka mums vajag pasta nodaļu katrā ciemā, taču paši brīdī, kad ir iespēja izvēlēties "Latvijas pasta" pakomātu, tomēr iet un izvēlas "Omniva", nevis savas valsts kapitālsabiedrību."