Salacgrīvā notiks vērienīgs Volkswagen grupas automobiļu cienītāju festivāls

Festivāla programmā paredzēts Baltijas VAG kopbrauciens no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kad auto kolonnas no visām trim Baltijas valstīm vienlaikus dosies uz Salacgrīvu, apvienojot vairāk kā simts entuziastu. Festivāla dienā norisināsies dažādi auto konkursi, kuros tiks vērtēti senākie, jaunākie, labāk restaurētie un pārbūvētie VAG automobiļi, kā arī auto kaligrāfijas šovs, spēka konkurss un galvenās balvas "VAG THE BEST" piešķiršana. Paralēli visiem apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt rezerves daļu tirdziņu. Ģimenēm paredzētas Angry Birds piepūšamās atrakcijas, putu ballītes, volejbola turnīrs, atbalstītāju aktivitātes, kā arī SUP noma un izbraucieni ar laivu vai jahtu.