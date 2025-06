FOTO: kultūras mīļotāji ierodas uz pasaulslavenā mākslinieka Ervīna Vurma izstādes "Kā tas ir" atklāšanu

Izstādes nosaukums aizgūts no Semjuela Beketa romāna “How It Is” (“Kā tas ir”, 1962). Arī viena no izstādes centrālajām skulptūrām, radīta 2024. gadā, nes šo pašu nosaukumu un iekļaujas Vurma slavenajā ciklā “Vienas minūtes skulptūras”, kas aizsākts 90. gadu beigās. Skatītāji aicināti pašiem kļūt par mākslas daļu, pozējot pēc autora norādījumiem ar ikdienas priekšmetiem un uz brīdi sastingstot.