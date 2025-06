Piederīgie sūdzas, ka Stradiņa slimnīcā pazūdot pacientu vērstlietas

"Vīramātes laulības gredzens neuzrādās nevienā dokumentā. Sanāk, ka viņa it kā slimnīcā ieradusies bez gredzena. Šī nebija pirmā reize, kad vīramāte ar ātro palīdzību no aprūpes nama nonāca slimnīcā, taču šī bija pirmā reize, kad viņa slimnīcā nonāca bezsamaņā," norāda Lilita, tiesa – stingri noraidot versiju, ka to būtu paņēmis kāds slimnīcas darbinieks.