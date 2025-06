Latvijas dizains starp Ziemeļvalstu ikonām festivālā Kopenhāgenā

2024. gadā "DESIGN Latvia" kopprojekts ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju (DMDM) apliecināja auglīgu savstarpējo sinerģiju. Par godu muzeja 35. jubilejai gada laikā tika organizētas četras sezonālas izstādes, katra veltīta vienam no gadalaikiem - pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai. Šīs izstādes ne tikai akcentēja Latvijas dizaina procesu daudzpusību, bet arī veicināja sabiedrības izpratni par dizaina nozīmi ikdienas dzīvē. "Dizaina procesi tuvplānā" izpelnījās lielu atsaucību gan no apmeklētājiem, gan mediju vidū, un 2.jūnijā projekts tika godināts Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2025 ceremonijā kā viens no desmit balvas nominantiem.