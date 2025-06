"Viņa gāja, galvu nokārusi!" Atklājas jaunas ziņas par sievieti, kas meitas klātbūtnē nolēca no Mūsas tilta

Puišiem, kopā ar dažiem vietējiem, izdevās izvilkt sievieti krastā, bet pēc tam tika izsaukti neatliekamās medicīniskās palīdzības glābēji, kuri automašīnā cīnījās par sievietes dzīvību. Viņu pūles vainagojās panākumiem, un sieviete notikušajā izdzīvoja. Tomēr Bauskas iedzīvotāji prāto par to, kā vispār no šāda notikuma iespējams atkopties. "Man par to meiteni [žēl] – maziņa meitene… Es nezinu… Viņa attapsies, bet kā dzīvot pēc tam cilvēkam? Es nezinu," pārdomās dalās Aleksandrs.