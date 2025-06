Rīgas domes komiteja lems par Rīgas vēlēšanu iecirkņu darbinieku atalgošanu par virsstundām

Par notikušo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) nolēma no amata atstādināt Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoru Jorenu Liopu, kā arī, uzņemoties politisko atbildību, pati atkāpās no ministres amata. Par nodomu atkāpties no amata trešdien paziņoja arī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīne Saulīte, kura gan vēlāk tomēr pauda, ka vēl domā - spert vai nespert šādu soli.