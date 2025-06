"Manās acīs kā žurnālists viņš ir kritis!" Tiesībsargs visai skarbi izsakās par žurnālista Aida Tomsona profesionalitāti

Runājot par biroja iekšējo atmosfēru, Jansons atklāja, ka tajā valda saspīlējums. "Protams! Birojs jūtas pazemots un diskreditēts!" viņš teica, norādot, ka par to jāpateicas Aidim Tomsonam, kurš uzsāka izteikumus par iespējamām alkoholisma problēmām. "Par to jāsaka paldies Aidim Tomsonam, kas tur sāka vāvuļot par kaut kādiem iemesliem," pauda Jansons, piebilstot, ka viņam nav skaidrs, no kurienes Tomsons ir ieguvis šo informāciju. "Nezinu, no kurienes viņš to ir sagrābstījis," viņš teica, norādot, ka šādi apvainojumi ir nepamatoti.