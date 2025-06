Jānis Ikstens par vēlēšanu "ne tik lielajām ķibelēm": "Vainīgo galvām būtu jālido"

Kurš vainīgs pie vēlēšanu tehniskajām ķibelēm - Centrālā vēlēšanu komisija (CVK), Valsts Digitālās attīstības aģentūra vai arī kārtējā kolektīvā bezatbildība?



Laikam jau pa druskai no visa. Acīmredzot procesā iesaistītās institūcijas viena otru nepieskatīja un pārāk paļāvās uz citiem. Bet tad, kad vēlēšanu naktī viss jau juka un bruka, pietrūka aktīvas rīcības, lai meklētu risinājumu. Manuprāt, jau tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka ir problēmas, uzreiz vajadzēja atteikties no balsu skaitīšanas elektroniskā veidā un pāriet uz skaitīšanu ar rokām. Vajadzēja atzīt: jā, kaut kā neforši sanāca, tehnika mūs pievīla, tādēļ nāksies skaitīt ar rokām. Beigās jau tāpat pie tā nonāca, tikai tas prasīja vairākas liekas stundas un kāpināja neapmierinātību. Tā bija nespēja pieņemt lēmumu, kas radīja papildus neapmierinātību. Par to var spriest pēc tās informācijas, kas jau ir parādījusies atklātībā - par to, ka vēlēšanu komisiju darbinieki ir ļoti neapmierināti un saka, ka nekad agrāk tāda bardaka nav bijis. Tā ir lielākā izgāšanās Centrālās vēlēšanu komisijas pastāvēšanas vēsturē. Vismaz es neko līdzīgu nevaru atcerēties.