Vēlēšanu sistēma VDAA līdz šim izmaksājusi 1,81 miljonu eiro

Ņemot vērā vēlēšanu procesa sensitivitāti un lai izvairītos no drošības riskiem, kā arī lai nevarētu kompromitēt informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu darbiniekus, VDAA neatklāj, kuri ir bijuši tie uzņēmumi, kas strādājuši pie sistēmas. Viens no uzņēmumiem strādātāja pie vēlēšanu procesa tehniskās organizācijas un pilnveidoja Elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru (ETVR). Otrs uzņēmums strādāja pie vēlēšanu zīmju maketēšanas un atpazīšanas.