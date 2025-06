Nodokļu slogs turpina pieaugt: Latvijai iesaka savilkt jostas

Visvairāk no visiem nodokļu maksātājiem pērn bija uzņēmumu (44 033), kas samaksāja no 1 centa līdz 5000 eiro. Otra lielākā grupa - uzņēmumi, kas samaksājuši no 5000 līdz 49 999,99 eiro nodokļos: 30 922 uzņēmumi ar pilnībā vietējo kapitālu un 2344 ar ārvalstu kapitālu. Ievērojami mazāk bija uzņēmumu, kas nodokļos samaksājuši par 50 000 eiro un vairāk. Un tas ir tikai loģiski, jo vairums uzņēmumu Latvijā ir salīdzinoši nelieli, ar nelielu darbinieku skaitu, līdz ar to arī gada nomaksāto nodokļu apjoms tiem ir neliels.