Paziņots spriedums lietā par 27 gadus vecā Egila nāvi - jauno vīrieti sarāva gabalos graudu kalte

Agrofirmas "Zelta druva" valdes loceklis Edgars Silakalns norādīja, ka par nelaimes gadījumu klīst dažādas versijas.” Par Egilu Silakalns 2018. gadā izteicās sekojoši: “Es tādu darbinieku darbā neesmu pieņēmis. Nezinu, kā viņš kaltē ticis iekšā, viņam tur tēvs strādā. Klāt nebiju. Bet kalte ir veca – no padomju laikiem, domājām to slēgt. 40 gadus tā darbojās, un nekas nebija noticis, bet tagad... Taisnība – kalte bija veca un nebija norobežota, tai visi varēja piekļūt, tur visu laiku iekšā ārā staigāja lieki cilvēki. Tagad gan norobežojās zīmes esam uzlikuši.” Par Ievas Pūcēnas pieminēto klusēšanas naudu Silakalnam bija cita versija: “Māsa teica, ka viņa no mums attiesāšot 100 000 eiro.”