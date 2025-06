Ķirsis: “Jaunā vienotība” gatava atbalstīt Kleinbergu Rīgas mēra amatam bez ultimātiem

Apkopojot datus no visiem vēlēšanu iecirkņiem, LPV ieguvusi 18,17% balsu, kas sarakstam dod 13 no 60 mandātiem domē. Par "Progresīvajiem" nobalsojuši 16,62% vēlētāju, kas viņiem dod 11 deputāta mandātus, par NA - 14,2% vēlētāju, kas tai dod 10 mandātus, bet pašreizējā Rīgas mēra Ķirša JV ieguvusi 12,9% vēlētāju atbalsta. Līdz ar to JV iegūs deviņas deputāta amata vietas.