"Nacionālā apvienība" vai "Apvienotais saraksts"? Politoloģe skaidro iespējamos scenārijus Rīgas mēra izvēlē

Politoloģe pieļāva, ka, no vienas puses, partija "Nacionālā apvienība" (NA) varētu sadarboties ar "Apvienoto sarakstu" (AS), kas viņiem dotu lielāku kopējo balsu skaitu Rīgas domē, tādēļ nākamais Rīgas mērs varētu būt no AS puses. Savukārt, no otras puses, viņasprāt, pati NA varētu pretendēt uz mēra amatu, jo būtisks arguments varētu būt tas, ka vēlētājs ir nobalsojis par nacionālām vērtībām.