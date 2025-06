"Karš atklāj patiesās sejas!" Valts Dalbiņš uz Ukrainu devies jau 64 reizes

Valts redzējis pilsētas, kuras pilnīgi noslaucītas no zemes virsas, palikušas tikai drupu kaudzes. “Lai cik tas ciniski neizklausītos, pie tā pierod. Kad esi tur, nedrīksti ļauties emocijām, citādi tās tevi sagrauj no iekšpuses. Esmu to redzējis un nemaz nerunāju par karavīriem. Es to kaut kā esmu iemācījies par kādiem 99 procentiem, jo citādi vispār nevarētu darīt to, ko šobrīd veicu. Braukt un piefiksēt: tas ir nošauts, tie ir gūstā! Tie man ir sausi fakti. Man ir paziņas, kas, atbraucot atpakaļ, vienkārši ierāvās sevī un teica: es nevaru! Jo tu nespēj apjēgt, ka kas tāds vispār var notikt.”