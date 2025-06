TEKSTA TIEŠRAIDE. Jaunākie pašvaldību vēlēšanu rezultāti Latvijas novados

No JV saraksta provizoriski ievēlēta Astrīda Harju, Edgars Plētiens un Andris Abrāmovs, no "Progresīvajiem" provizoriski mandātu saņems Otārs Putrālis, Ervins Labanovskis un Ilze Palma, bet no Latvijas Zaļās partijas (LZP) saraksta vēlētāji provizoriski mandātu uzticējuši Aināram Mežulim, Dainim Aļeksējevam un Aigaram Veldrem.