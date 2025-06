FOTO: apbalvo "Latvijas Dizaina gada balvas 2025" ieguvējus

Kardaševa skala ir metode, ar kuru zinātnieki mēra civilizācijas attīstību, balstoties uz enerģijas daudzumu, ko tā spēj izmantot. Lai gan tā ir oficiāla zinātniska mērvienība, šī metode sabiedrībā nav plaši zināma. Vēloties to mainīt, studiju procesa ietvaros autore izveidoja grāmatu, kas iepazīstina lasītājus ar to, kāda varētu būt mūsu ikdienas dzīve katrā Kardaševa skalas attīstības līmenī. Grāmata pēta astoņus cilvēces potenciālās evolūcijas posmus, sākot no resursu izmantošanas uz mūsu planētas līdz galaktisku enerģijas avotu apguvei. Lai padarītu šo sarežģīto tēmu pieejamāku, informācija pasniegta vienkāršotā valodā, papildinot to ar cianotipijas un zīmuļa ilustrācijām. Grāmatas centrālais vēstījums ir aicinājums izvēlēties izaugsmi pār iznīcību un sadarboties ar dabu. Darbs mudina domāt par cilvēces attīstības potenciālu, ja mēs spētu saudzīgi izturēties pret savu planētu un tās resursiem.