Rīgas Centrāltirgū notiks Lietuvas amatnieku un kulinārijas mantojuma tirgus

Rīgas Centrāltirgus jau kopš tā izveidošanas 1930. gadā ir viens no lielākajiem tirgiem Eiropā. Tā kopējā zemes platība ir 9,9 ha, bet no tās tirgus statuss ir noteikts teritorijai 6,7 ha platībā. Centrāltirgus apmeklētāju skaits dienā sasniedz 30 000–50 000 cilvēku. Rīgas Centrāltirgus ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un daļa no Rīgas vēsturiskā centra, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Apzinoties Rīgas Centrāltirgus plašās iespējas, tas ir atvērts dažādām sadarbības iespējām veselīga uztura un kultūrvēsturisko vērtību stiprināšanai un jaunu tradīciju ieviešanai.