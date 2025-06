Aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks: meklēt vainīgos vēlēšanu ķibelēs ir pāragri

Jautāts par vēlēšanu līdzšinējo norisi, viņš pieļāva, ka visas iesaistītās iestādes ir centušās darīt to, kas ir to kompetencē, lai vēlēšanas varētu notikt. Tomēr Vilks arī atzina, ka ir dažas nianses, kurās viņš vēlētos citādu risinājumu. Kā piemēru Vilks minēja vēlēšanu iecirkņu darbinieku, iespējams, nepietiekamu apmācību darbam ar jauno vēlēšanu sistēmu. Tomēr deputāts to nevēlētos saukt par kļūdu. Vienlaikus Vilks atzina, ka viņš nezina detaļas par to, cik plašā mērogā iecirkņu darbinieki tikuši apmācīti un cik ilgas bijušas apmācības.