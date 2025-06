FOTO: Rīgas centrā atklāj jaunu telpu maltīšu un mākslas baudīšanai - bāru "brasserie VIVIEN" un mākslas galeriju "METRO"

Vivjēna Lebeka vecvectēvs, arī Vivjēns, piegādāja franču vīnus leģendārajam Rīgas restorānam "Otto Schwarz". Un tagad, aptuveni pēc simts gadiem, šīs ģimeniskās viesmīlības saites radīja restorānu "VIVIEN", kurā Latvijas un Francijas kultūras un tradīcijas veidos jaunu vēsturi. Šefpavārs Vivjēns Lebeks ir slavens ar savu meistarību radīt izsmalcinātus ēdienus no vienkāršiem produktiem un to saskaņošanu ar vīniem. Ēdienkartes pamatā ir Parīzes brasērijas klasiskie ēdieni, kas gatavoti no Vivjēna Lebeka un viņa kolēģa Mihaila Karajanova izvēlētiem vietējiem produktiem. Kafiju piegādās Latvijas ražotājs "Kalve", bet par vīnu atbildēs Reinis Poļakovs, uzņēmuma "RE-WINE" dibinātājs.