Rīgā mēģinās uzstādīt pasaules rekordu galda spēlē “CATAN”

Pasākums norisināsies no plkst. 12.00 līdz 18.00, taču no plkst. 15.00 līdz 17.00 tiks nodrošināta globāla tiešraide, kuras laikā visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, notiks centieni uzstādīt pasaules rekordu. Dalība galvenajā spēles daļā no plkst. 15.00 līdz 17.00 ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots.