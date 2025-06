VIDEO: Rīgas centrā dziedātāja Emilija iekļuvusi dramatiskā avārijā, mūziķe stāsta par notikušo

Video redzams, kā Emilija izkāpj no uz sāniem apgāzušās “CityBee” mašīnas Krāsotāju ielā. Lai izkāptu no tās, Emilija atbīda priekšējo saplaisājušo stiklu un pārkāpj tam pāri. Neskatoties uz to, ka viņa to dara piesardzīgi, kājām nedaudz trīcot, izskatās, ka dziedātāja nav cietusi. Blakus mašīnai atradās arī kāds pavecs vīrs, kurš vēroja notiekošo.