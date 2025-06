LNSO noslēdz 99. sezonu kopā ar Vinetu Sareiku un Tarmo Peltokoski

Sezonas noslēguma koncertā skanēs latviešu komponista Pētera Vaska opuss "Vox amoris" jeb “Mīlestības balss”, kur caur vijoles solo un stīginstrumentu orķestra skanējumu komponists atklāj trauslāko un skaistāko no sajūtām. Pēteris Vasks būs LNSO 100. sezonas rezidējošais komponists, un šis koncerts simboliski atklāj komponista rezidenci LNSO. Blakus Vaska mūzikai, programmā iekļauta arī austriešu izcilā simfoniķa Gustava Mālera Sestā simfonija, kas apbur klausītājus ar Māleram raksturīgo, krāšņo simfonisko mūzikas valodu, kā arī vienmēr dziļo un izvērsto saturu. Sestā simfonija, kas pazīstama arī ar nosaukumu “Traģiskā” (lai gan tās nosaukuma rašanās ir mīklaina), ir kontrastu piepildīts darbs, nereti sagādājot pārsteigumus simfonijas klausītājiem. Tā tapusi komponista daiļrades brieduma periodā, kad Gustavs Mālers bija kļuvis par Vīnes operas galveno diriģentu. Arī ģimenes dzīvē šis periods iezīmējams kā viens no gaišākajiem mūziķa biogrāfijā. Taču tieši šajā laikā tapis viens no viņa tumšākajiem un filozofiskajiem opusiem – Sestā –, un šī mīkla palikusi neatminēta vēl šodien.