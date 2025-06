Saeimas komisija nesaskata ētikas kodeksa pārkāpumus Rosļikova izteikumos par sievietēm

Deputāts Raivis Dzintars (NA) norādīja, ka neatbalsta nekāda veida diskrimināciju, taču šajā gadījumā viņš neredz iespējamu pārkāpumu no Rosļikova puses. "Mēs nevaram ierosināt lietas par to, kā mēs to nolasām. Vajadzētu pieturēties pie pateiktā," teica Dzintars.