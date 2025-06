SPKC atklāj iemeslu masveida saslimšanai starptautiskā basketbola turnīrā Ventspilī

Jau vēstīts, ka laika posmā no šī gada 9. līdz 11.maijam Ventspils Olimpiskajā centrā notika starptautisks basketbola turnīrs, kurā piedalījās 16 komandas, tostarp 11 no Latvijas, trīs no Lietuvas, viena no Igaunijas un viena no Gruzijas. Kopumā turnīrā piedalījās ap 200 dalībnieku.