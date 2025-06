Jūnijs Rīgas Domā: no "Grammy" laureātiem, armēņu duduka un ērģeļu dialogam, latviešu komponistu jaundarbiem un nozīmīgām jubilejām

Īpašs notikums gaidāms 13.jūnijā, kad Rīgas Domā kopā ar ērģelnieku Aigaru Reini uzstāsies "Grammy" balvas ieguvējs Hjūstonas kamerkoris (ASV) - profesionālu dziedātāju ansamblis, ko leģendārais dirģents, The Tallis Scholars dibinātājs Pīters Filipss Pīters Filipss nodēvējis par vienu no labākajiem ASV koriem. Koris ir nozīmīga daļa no Amerikas mūzikas dzīves, un šogad atzīmē 30 gadu jubileju. Koncertā skanēs garīgās mūzikas meistardarbi, ko komponējuši Johanness Brāmss, Metjū Lions Hazards un Moriss Diriflē. Programmas centrā būs Diriflē Rekviēms, kam piemīt gregoriāņu mūzikas melodiskā tīrība un dziļa, mierpilna cilvēcība. Diriflē par savu Rekviēmu teicis, ka "tas ataino cilvēka sajūtas, kad priekšā paveras viņa dzīves beigu noslēpums."