Nomaļā, koku ieskautā namiņā Smārdes pagastā izdzisusi seniores dzīvība. Liesmas tika pamanītas daudz par vēlu

Kā stāsta vietējie, namā dzīvoja divas māsas - viena no viņām strādāja vietējā veikaliņā, kamēr otrai bija veselības problēmas un līdz ar to viņa uzturējās mājās. Atkopties no māsas zaudējuma veikalniecei palīdz sociālais dienests un viņas kolēģi.