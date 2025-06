10 reizes dārgāk nekā Lietuvā? Kulbergs ceļ trauksmi par to, kā Rīga iepērk siltumu. Deputāta teikto nodēvē par “manipulāciju”

AS “Rīgas Siltums” ir piešķirtas tiesības ik pēc četriem mēnešiem, periodus skaitot sākot no 2024.gada oktobra, pašai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja faktiskās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas cenas ir augstākas vai pārdotās elektroenerģijas cenas zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu pieaugumu, kas rada vismaz 1,00 EUR ietekmi uz gala tarifu. AS “Rīgas Siltums” ir izvēlējusies stratēģiju nemainīt tarifus apkures sezonas laikā, bet veikt korekcijas reizi gadā, lai lietotājiem nodrošinātu stabilitāti attiecībā uz siltumapgādes tarifu. Līdz ar to Saeimas deputāta Andra Kulberga apgalvojums ir iespējams, to pieļauj SPRK apstiprinātais tarifs, radušās novirzes tiek uzskaitītas un laika gaitā koriģētas,” skaidroja SPRK Sabiedrisko attiecību vadītāja ārējās komunikācijas jautājumos Džeina Šteinberga.