“Rīgas Festivālā” izskanēs programma “Gundars Āboliņš un Arta Arnicāne. Bodlērs un Ravēls”

Ar impresionismu asociētais franču lielmeistars Moriss Ravēls droši dēvējams par vienu no aizvadītā gadsimta izcilākajiem skaņražiem. Viņa tautietis Šarls Bodlērs savukārt uzskatāms par vienu no 19. gadsimta ietekmīgākajiem dzejniekiem un simbolisma aizsācējiem. Svinot komponista 150. jubileju, Šveicē dzīvojošā latviešu pianiste Arta Arnicāne apvienojusies ar vienu no mūsu izcilākajiem aktieriem, Gundaru Āboliņu, lai Morisa Ravēla klaviermūziku sabalsotu ar Šarla Bodlēra un Aloīza Bertrāna dzeju. Skumju cauraustā un līdz sirds dziļumiem aizkustinošā “Pavana” brīnišķīgi kontrastē ar strūklakas šļakatu un mirdzošas gaismas caurstrāvoto opusu “Ūdens rotaļas”, klasiskas vērtības iemiesojošā Sonatīne savukārt brīniškīgi sabalsojas ar ikoniskajiem klaviercikliem “Atspulgi” un “Nakts Gaspars”. Laiva okeānā un tālumā skanoši zvani, mirguļojoši naktstautiņi un karātavu baisums, naksnīgi rēgi un mīlas pilna sirds, skumji putni un valdzinoša ūdens nimfa ir vien daži no tēliem, ko iztēlē uzbur Ravēla gleznainā klaviermāksla.