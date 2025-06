Izkritis no auto un atstāts notikuma vietā - Latgalē slimnīcā nonācis kāds vīrietis

Pašlaik ir zināms, ka Ludzas novada Malnavas pagastā kāds vēl nenoskaidrots automašīnas "Volvo C30" vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas. Negadījuma rezultātā no mašīnas izkrita persona. Vadītājs pameta negadījuma vietu, par to nepaziņojot likumā noteiktajā kārtībā. No transportlīdzekļa izkritušais cilvēks nogādāts vietējā medicīnas iestādē. Saistībā ar notikumu sākts kriminālprocess un likumsargi turpina skaidrot notikušā apstākļus.