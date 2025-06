Atklāts, kādēļ Latvijā liegta ieceļošana atsevišķiem Krievijas pilsoņiem. Tas saistīts ar viņu īpašumu atrašanās vietu

Raidījumā arī atzīmē, ka laikraksta "The New York Times" publiskotie no kosmosa uzņemtie satelītu attēli liecina, ka Krievija sākusi pie Somijas robežas būvēt armijas bāzes. Krievija izvietojusi vismaz 130 militāro telšu Kamenskā, kas ir aptuveni 60 kilometru no Somijas robežas. Uzceltas noliktavas bruņutehnikai Petrozavodskā, kā arī tiek atjaunota Arktikas bāze "Severomorsk-2".