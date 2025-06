Kāpēc Rīga velkas astē Viļņai un Tallinai? Skaidro speciālisti

Tukšie skatlogi Rīgas centrālajā ielā jau kādu laiku kļuvuši par savdabīgu pilsētas vizītkarti. “Ir dažādas versijas, kas ir, tā teikt, uz galda par to, kāpēc tā notiek,” saka pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš. Viena no versijām, ka nav kur nolikt mašīnas. Taču Celmiņš pats tam nepiekrīt, jo pasaulē ir virkne piemēru ar gājēju ielām, kur nav ne smakas no autostāvvietām. “Esam piesardzīgi par šādu vienu tādu, kā mēs sakām, tableti, kas izmainīs visu pēkšņi - visur stāvvietas un viss plauks. Tā nav taisnība,” piebilst Celmiņš, kurš līdzdarbojās pērn domnīcas LaSER publicētā apjomīgā pētījumā par Rīgu.