Zemes īpašniece Rīgā jau gadiem cīnās par savu mantojumu

Sākotnēji varētu domāt, ka tā ir kārtējā lieta par atlīdzības maksas apmēru zemes īpašniekam par to, ka viņa zemi lieto kāds cits, taču patiesībā tas ir arī jautājums par to, vai Latvijas valsts ir gatava atzīt vēsturisko netaisnību un atbildēt par to ar cieņu, taisnīgumu un cilvēktiesībām.