Krievija joprojām kavē pensiju izmaksu saviem Latvijā esošajiem pensionāriem.

"Latvijas pusē nav nekādu šķēršļu, lai no Krievijas saņemtu maksājumus un izmaksātu pensijas un pabalstus. To, ka maksājumu kavēšanas iemesli meklējami Krievijas pusē un ka tie nav saistīti ar sankcijām, kas ieviestas pret Krieviju tās agresijas kara pret Ukrainu dēļ, apliecina daļējais pārskaitījums, ko Krievijas puse veica aprīlī un no kura ir veiktas pensiju izmaksas deviņiem Krievijas puses norādītajiem saņēmējiem," akcentēja Eglīte.