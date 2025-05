FOTO: “Splendid Garden” atklāj Itālijas kino vasaru ar Fellīni “Romu”

Jauns puisis no provinces (Federiko Fellīni alter ego), ierodoties Romā, iekļūst milzīgā satiksmes sastrēgumā. Laiks uz mirkli apstājas, lai iepazītu filmas varoņu tipāžus. Fellīni ļauj viņus ieraudzīt gan draudzīgi komiski, gan seksuāli pievilcīgi, kā arī ar nostalģisku retrospekcijas sajūtu. Filmā, kas līdzinās ceļojumu aprakstam un autora memuāriem, jauneklis mēģina saprast, kāpēc Romu sauc ar mūžīgo pilsētu. Tā ir Roma, kura ietver atskaņas no Musolīni laikmeta. Tā ir Fellīni jaunības pilsētas sajūta. Lielās itāļu ģimenes ir vērtība, taču dzīvokļos tomēr ir pārāk daudz kaimiņu un pārāk daudz viedokļu par to, kā uzturēt kārtību un ko ēst pusdienās. Cilvēcisko kaislību karnevāls un dzīves svinības, kuras nekad nebeidzas.