Brīdina par negodprātīgu tūroperatoru, kurš atceļ lidojumus, bet naudu neatgriež

Kā ieganstu atceltajam lidojumam SIA “Big Tour tickets” minēja to, ka dārgākas kļuvušas viesnīcu izmaksas. Tālruņa sarunā ar uzņēmuma īpašnieku Aleksandru Borovski Marija par notikušo pauda neizpratni, norādot, ka "viesnīcas rezervācija veikta jau laicīgi, kā arī to, ka “Turkish airlines” savus reisus nav atcēluši". Bet Borovski viņai atbildēja, ka viņam kontā nebija naudas, līdz ar to par ceļojumu nevarēja atvilkt summu.