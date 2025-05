"Baltica” festivāls pulcēs folkloras kopas un viesus no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Peru

27. jūnijā plkst. 10.00 ar piemiņas brīdi un pieminekļa atklāšanu Helmī un Dainim Staltiem Meža kapos sāksies Rīgas diena. Savukārt pilsētvides dienas koncertos “Pāri skan” no plkst. 11.00 līdz 17.00 Rātslaukumā, Mazās ģildes dārzā, Brīvības laukumā un Festivāla laukumā (Mazā Jauniela 5) izskanēs visu festivāla dalībnieku sagatavotās programmas par valodu. “Pār Rīgas bruģi, ielām, laukumiem un skvēriem skanēs latgaliešu, sēļu, kurzemnieku, zemgaliešu, vidzemnieku, lībiešu un arī pašu rīdzinieku balsis un stāsti. Ik uz soļa mēs satiekamies ar valodu un tās atšķirīgo skanējumu. Šajos koncertos ar to būs iespēja iepazīties daudz personiskāk ikvienam festivāla apmeklētājam, - gan tam, kurš valodu saklausījis pa gabalu, gan tam, kurš īpaši nācis to sadzirdēt,” stāsta pasākumu režisors Sandis Kalniņš.