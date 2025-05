Latvijā uzsāk augstākās izglītības digitalizāciju: modernizēts studiju process, mazāks birokrātiskais slogs un plašāka pieejamība studentiem

Pasākums tiks īstenots divās kārtās ar kopējo finansējumu 33,4 miljonu eiro apmērā, no kuriem 85% sedz Eiropas Sociālais fonds Plus. Pirmajā kārtā izstrādi un ieviešanu veiks Vienotais pakalpojumu centrs (VPC), kuru veido četras zinātnes universitātes - Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti. VPC mērķis ir izstrādāt un attīstīt inovatīvus, koplietošanai paredzētus digitālos risinājumus, kas veicina visas augstākās izglītības sistēmas izaugsmi. Šo četru augstskolu pārstāvētie studenti veido vairāk nekā 66% no kopējā studējošo skaita Latvijā jeb 49 200 studentus.