Pašnāvību epidēmija – starpkaru Latvijas “zelta laiku” tumšā puse

Trīsdesmito gadu sākumā pie pašnāvībām pa daļai noteikti bija vainojama ekonomiskā krīze. Piemēram, kāds vīrietis, kuru mocījis naudas trūkums, bija mēģinājis noindēties Meža kapos netālu no prezidenta Jāņa Čakstes kapa. Cits gadījums: Madonas apkaimē kāds zemnieks bija nonācis spiedīgos finansiālos apstākļos un sācis dzert, līdz kādudien ar savu auto (tātad pirms tam bijis gana turīgs, ja jau varēja nopirkt mašīnu) piestājies pie vietējā kalēja mājām, palūdzis ūdeni līdzpaņemtā spirta atšķaidīšanai, izdzēris to, bet pēc tam iegājis mežā un pakāries. Savukārt Rīgā kāds 20 gadu vecs puisis, sūrojoties par naudas grūtībām, savā dzīvoklī vairākas dienas no vietas dzēris, līdz beidzot nošāvies, fonā uz patafona uzliekot dziesmu "Dzer, dzer, brālīti, dzer". Ap to pašu laiku kādā šķūnī atrasts nošāvies vairākas reizes sodīts zaglis, kurš pavisam nesen atbrīvots no apcietinājuma. Viņam kabatā bijusi zīmīte, kurā teikts, ka šādu soli spēris aiz dzīves apnikuma, jo darbu nevarot atrast, bet zagt un cietumā sēdēt esot apnicis. Šādu uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl.