Līvānu novada domes deputātu kandidāti: Daugavas tilta pieprasītāji, basketbola treneris un pabalstu cēlāji

Vēlēšanu viena no lielākajām intrigām būs tā, cik stabili savas pozīcijas saglabās nepārtraukti ilglaicīgākais kāda Latvijas novada mērs – Andris Vaivods. Līvānu novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 95 no astoņiem sarakstiem. No Latvijas Zaļās partijas un “Latvijas attīstībai”/Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK/“Jaunās vienotības” bloka sarakstiem uz vietu pašvaldības domē pretendē visvairāk kandidātu - 18, bet vismazāk no “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši – seši, deviņi kandidāti ir no “Latvija pirmajā vietā”un Latvijas Reģionu apvienības. Tāpat uz Līvānu novada domes deputātu krēslu kandidē arī cilvēki no “Saskaņas”, Jaunās konservatīvās partijas un partijas “Sarauj, Latgale!”.