Vilis Krištopans: Vairāk jādomā par ekonomiku...

Jāsaprot, ka mūsu frakcija ir mazākumā. Atšķirībā no ASV, kur republikāņiem ir gan prezidents, gan arī vairākums abās likumdošanas palātās, Eiropā konservatīvie spēki diemžēl ir mazākumā. Eiropas Parlamentā no 720 deputātiem tikai 200 pārstāv konservatīvos. Bet, neskatoties uz to, mēs esam panākuši, ka Parlaments pagarināja automašīnu radīto CO2 emisiju “trepīti”. Mēs gan bijām ierosinājuši vispār atcelt jebkādas soda naudas šajā jomā. Tas ir jādara, pretējā gadījumā tiks iznīcināta Eiropas autobūve, jo Ķīnā, Amerikā un Indijā tādu noteikumu nav, tādēļ eiropiešiem nav iespēju konkurēt. Visa lieliskā un slavenā Vācijas autobūve pamazām izdziest.