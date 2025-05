Mārtiņš Staķis: Eiropa beidzot ir pamodusies...

Manuprāt, patlaban Eiropa ir izvēlējusies pareizu stratēģiju – nogaidīt. Trampa kunga rokraksts ir pašam radīt krīzi, tad to kāpināt, bet beigās pašam atrast izeju no šīs krīzes un pasludināt to par dižu uzvaru. Tā, piemēram, tas bija gadījumā ar Ķīnas tarifiem. Līdzīgi ir ar Eiropas Savienību, tādēļ būtiski ir pārāk strauji nereaģēt uz Trampa izteikumiem.