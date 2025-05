Nacionālā teātra sezonas noslēdzošais jauniestudējums – “Karalis Ibī un citi monstri”

Debijai uz Nacionālā teātra skatuves Troickis izvēlējies Alfrēda Žarī lugu, jo uzskata to par materiālu, kas ļauj veidot izrādi-manifestu: “Māksla nav tikai izklaide – tā ir būtiska pretestības forma, kas piedāvā instrumentus, lai atpazītu manipulācijas un izprastu to mehānismus. Mākslinieki un kultūras darbinieki pilsoniskajā sabiedrībā aicināti veidot darbus, kas atklāj un izskaidro manipulatīvas prakses, dezinformācijas procesus un to ietekmi uz kopienu. Mēs veidojam darbus, kas ļauj auditorijai izprast problēmu un attīstīt spēju to atpazīt.”