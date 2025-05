Otrs letāls ceļu satiksmes negadījums šodien Rīgā - pie tirgus Āgenskalnā gājis bojā motociklists

Iepriekš ziņots, ka pirmdien agri no rīta Rīgā noticis nopietns ceļu satiksmes negadījums ar letālu iznākumu. Mangaļsalas ielā automašīnas "Mitsubishi Montero Sport" vadītājs notriecis divus vīriešus. Incidents noticis īsi pēc četriem rītā. Viens no cietušajiem no gūtajām traumām miris. Valsts policija sākusi kriminālprocesu un veic negadījuma apstākļu izmeklēšanu.