Daugavpils vērienīgi sāk atzīmēt savu 750. jubileju. Svētku programma

Piektdien, 30. maijā, paralēli aktivitātēm Cietoksnī svētku programma sāks skanēt arī pilsētas centrā – savus apmeklētājus gaidīs āra kafejnīcas, atrakcijas bērniem, svētku tirdziņš un citas aktivitātes. Darbību uzsāks arī trīs skatuves ar daudzveidīgām pašmāju un viesu dāvātām koncertprogrammām.



Galvenā svētku skatuve Vienības laukumā savu skanējumu ar jaudīgajām un enerģiskajām grupas “Auļi”, “Latgalīšu reps”, “ABBORN – ABBA Classic Show” un “RICO SANCHEZ – Best Of The Gipsy King” programmām sāksies pulksten 19:00.



Kulmināciju svētki sasniegs sestdien, 31. maijā. Koncertprogrammas, dažādās aktivitātes un izklaides papildinās visu gaidītais krāšņais svētku gājiens, kurā piedalīsies gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi, Latgales tautas tērpu skate un Latgaliešu skatuvisko tautas deju un mūzikas koncerts Saules skolas pagalmā, kā arī svētku salūts. Vienības laukuma skatuve tiks uzticēta grupām “SUDDEN LIGHT” un “Bi–2”.