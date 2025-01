Tapusi Daugavpils 750 gadu jubilejas vizuālā identitāte

Pilsētas jubilejas logotips veidots ar skatu nākotnē, – tā dizains ir mūsdienīgs un lakonisks, kas paredz iespēju to attīstīt uz izmanot arī turpmāk. Jaunā identitāte apzināti atkāpjas no oficiālās pilsētas simbolikas, tā vietā izmantojot krāsu toņus un elementus no vietējās amatniecības un etnogrāfijas.