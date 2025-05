Latvijas iedzīvotāji un viņu uzkrājumi - sliktākais rādītājs Baltijas valstīs

Vairāk nekā puse iedzīvotāju Latvijā uzskata, ka uzkrājumiem pietiek novirzīt 10% no ienākumiem. Lietuvā biežāk sliecas domāt, ka uzkrājumā būtu jānovirza līdz 20% no ienākumiem. Savukārt, runājot par to, cik liels uzkrājums sniegtu viņiem reālu finanšu drošības sajūtu, puse aptaujāto Latvijā nosauca summu no 5000 līdz 10 000 eiro.