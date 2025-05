Ludzas novada domes deputātu kandidāti: dziedošā Dace, latgaliskie apvienotāji un bijušie komunisti

Šoreiz par vietu Ludzas novada domē būs sīvāka cīņa nekā pirms četriem gadiem, kad par deputāta krēslu cīnījās 80 kandidāti no pieciem sarakstiem, bet arī pats novads kļuvis lielāks – 2021. gadā Ludzai taču pievienoja Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadus. Ludzas novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 111 no septiņiem sarakstiem. No Apvienotā saraksta, “Latvija pirmajā vietā”, Latgales partijas, Zaļo un zemnieku savienības, kā arī “Kopā Latvijai”/Latvijas Sociālistiskās partijas bloka listēm uz Ludzas novada domes deputāta krēslu kandidē 18 cilvēki, no “Saskaņas” – 16, bet no “Suverēnās varas”/apvienības “Jaunlatvieši” tikai pieci kandidāti.