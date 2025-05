Ar dažādiem koncertiem un pasākumiem Rīgā svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Pasākumu ceļvedis

No plkst. 11.00 līdz 17.00 Doma laukumā norisināsies vecāku organizācijas "Mammām un Tētiem" rīkotais Bērnu dienas festivāls, kurā izskanēs koncerti, būs dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Festivāla skatuves programmā dienas garumā uzstāsies vairāk nekā 600 bērni un jaunieši no visas Latvijas, bet to noslēgs grupas “Olas” uzstāšanās.